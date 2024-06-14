باسل عادل لـ«الشاهد»: لم أر أي قيادة إخوانية في مسيرات يوم 28 يناير

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إنه لم ير أي قيادة إخوانية في مسيرات يوم 28 يناير، وفوجئ بوجوه لم يرها بعد أحداث 28 يناير 2011.

وأضاف «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنه من سكان مدينة نصر، ويوم الدعوة لـ28 يناير تحرك من الحي السابع بعد صلاة الجمعة من شارع الطيران مظاهرة ضخمة بمشاركة كوادر سياسية فقط، بعيداً عن الإخوان والسلفيين، والمسيرة تحركت من الحي السابع في مدينة نصر حتى ميدان التحرير.

الإخوان لا يصلحون للقيادة

وتابع: «لم أرَ أي قيادات أخوانية، وبعد العصر ظهر لنا أشخاص مجهولين قادمين من كل مداخل التحرير، وظهور هذه المجموعات كان بعد اختفاء المقاومة من جانب النظام في الميدان، وتشعر أن جزء كبير منهم قادمين من خارج القاهرة».

وواصل: «هُنا بدأت أفهم أننا في حالة من حالات ركوب الميدان، أو ركوب الناجح، وبدأنا نتكلم مع بعض كسياسيين ومواطنيين، على هذه الجماعات ومحدش عارف هم مين، لغاية ما بدأو يقربوا مننا وفهمنا إنهم الإخوان».

وأشار إلى أنه يرى أن مسألةمشاركة الأخوان، كانت بعد ما انتهت مقاومة الداخلية وأخلت قواها بالكامل في ميدان التحرير ومحيطه، وبدأ ظهور الاخوان، وتمركزوا حول أنفسهم، موضحًا أنه لم يشعر أن الأخوان يصلحون أن يكونوا شركاء من أول لحظة في يناير 2011، لأن من لم يدفع الثمن لا يمكن أن يجني الثمار.