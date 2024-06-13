حازم عمر: نظام الإخوان لم يكن ديمقراطيا

أكد المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، أن نظام الإخوان لم يكن ديمقراطيًا.

الإعلان الدستوري للإخوان

وقال «عمر»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «انزعجنا من الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي في 22 نوفمبر، وكان هناك تغول من النظام واستحالة أن يكون ديمقراطي».

وتابع: «تلقيت خبر الإعلان الدستوري لمحمد مرسي في أثناء مؤتمر الحزب في مدينة أبو حماد».