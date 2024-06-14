أسامة قابيل: الحجاج يستعدون للتصعيد إلى جبل عرفات

قال الشيخ أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الحجاج سيغادرون بعد صلاة الجمعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستعداد لركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، متابعًا: «يوم عرفات هو أرض الهبات والدعاء والرجاء والإقبال على الله تبارك وتعالى للحجاج وغيرهم، ويقفون على عرفات ويدعون الله، والذين لم يكتب لهم الله الحج صائمين ذاكرين لله ومكبرين ومهللين».

أهم أعمال يوم عرفة

وأضاف قابيل، خلال مداخلة عبر «ZOOM» من ساحة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه في يوم عرفة، هناك أعمال وأدعية وأذكار، لافتًا إلى أن أهم الأعمال هو الذكر، في قوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله»، كل مهموم وكل من لديه سؤال أو طلب من الله عز وجل، عليه أن يدخل إلى الله من باب الدعاء.

الحفاظ على ذكر الله وقراءة القرآن في هذه الأيام

وواصل: « علينا جميعًا في هذه الأيام أن نحافظ على ذكر الله وإطعام الطعام، وأن يحافظ غير الحجاج على الصيام، والحفاظ على قراءة القرآن وصلة الأرحام»، لافتًا إلى أن جميع الحجاج غدًا بعد صلاة الجمعة سيقصدون الكعبة، والناس الموجودون في المدينة المنورة هم آخر أفواج المودعين المدينة المنورة إلى مكة.