دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة.. نفحات عطرة ليوم الحساب

مع حلول يوم عرفة، يزداد شوق الأبناء إلى أمهاتهم، اللاتي فارقن الحياة، فيتضرعون إلى الله تعالى بالدعاء لهن، راجين أن يشملهن رحمته ومغفرته في هذا اليوم المبارك.

وإليك بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها للأم المتوفية في يوم عرفة:

دعاء لأمي المتوفية يوم عرفة

وهناك أكثر من صيغة يمكن قولها كدعاء لأمي المتوفية يوم عرفة، ويمكن للشخص الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، لذلك يمكن قول دعاء لأمي المتوفية يوم عرفة بأي من الصيغ التالية:

اللهمّ إن كانت أمي محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت أمي مسئية فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك ببركة هذا اليوم أن تجعل أمي في نعيم مقيم مع البررة والصديقين.

اللهمّ إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها يا رب فتنة القبر وعذاب النار وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

في يوم عرفة اللهمّ إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

أدعية لأمي المتوفية يوم عرفة

ويردد البعض في دعاء لأمي المتوفية يوم عرفة الصيغ التالية:

اللهمّ في يوم عرفة أنت ربي لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليكه أسألك باسمك الأعظم الذي إذ دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت أن تجعل أمي في الفردوس الأعلى من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم لا تجعل شمس يوم عرفة تغيب إلّا وقد غفرت لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهمّ جازها بالإحسان إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إنّي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعلها يا رب راضية مرضية في جناتك إنك على كل شيء قدير.

اللهمّ بعدد تكبيرات عبادك في هذا اليوم العظيم أسألك أن ترحم أمي وتغفر لها، اللهم افتح لها بابًا تهب منه نسائم الجنة.

اللهمّ إني أسألك في يوم عرفة هذا اليوم المبارك أن تغفر لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم جازها عنا خير الجزاء واجعل منزلته في عليين يا رب العالمين.