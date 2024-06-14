كارثة في أمريكا.. فيضانات تهدد حياة الملايين وطقس سيئ يضرب الولايات

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أوقاتًا عصيبة بسبب موجة من الطقس السيئ والفيضانات الخطيرة التي اجتاحت عددًا من الولايات منذ أشهر، وزادت حدتها خلال هذه الفترة، وكانت فلوريدا، أبرز الولايات التي عانت من فيضانات مهددة لحياة الملايين خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في مناطق عديدة من ولاية فلوريدا، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن بعض المناطق، بما في ذلك أجزاء من مقاطعتي بروارد وميامي ديد، كانت معرضة لخطر فيضانات تهدد الحياة، حيث تراكمت المياه على الطرق واصطدمت بعتبات المنازل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحسب موقع «Flight Aware» الإلكتروني المتخصص في تتبع الرحلات، فقد تم إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية من وإلى مطاري ميامي وفورت لودرديل الدوليين خلال اليومين الماضيين، كما تم تأخير حوالي 560 رحلة أخرى.

أمطار يتراوح منسوبها بين 46 إلى 63.5 سم

بوب أورافيك، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع للخدمة في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، قال إن بعض المناطق أبلغت عن هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 46 إلى 63.5 سم، وأكد سكان ولايتي فلوريدا وماريلاند، أنهم لم يشهدوا مثل هذا الطوفان منذ سنوات طويلة.

وأظهرت تقارير إعلامية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات متوقفة وأشخاصًا يعبرون بصعوبة المياه التي تغطي الشوارع، أو يجدفون في قوارب صغيرة، وفي بعض المناطق، غمرت المياه المساحات الخضراء ووصلت إلى الأبواب الأمامية للمنازل والمباني الأخرى.

متوسط خسائر ​​يتراوح بين 5 و8.2 مليار دولار

وبحسب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ نقلًا عن بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأمريكا، فإن فيضانات هذا العام تسببت في أضرار في الولايات المتحدة أكبر من أي حدث آخر متعلق بالطقس، بمتوسط ​​يتراوح بين 5 و8.2 مليار دولار.

وترتفع هذه الخسارة السنوية إلى ما بين 179.8 و496.0 مليار دولار، بالإضافة إلى تكلفة تحسين البنية التحتية لمنع حدوث فيضان آخر، وفقًا للجنة الاقتصادية المشتركة بمجلس الشيوخ، بحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز».