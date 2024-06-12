لحظة غرق مطار إسباني تحت الفيضانات.. الطائرات غمرتها المياه «صور»

أعلن مطار بالما دي مايوركا الإسباني، تأجيل وإلغاء جميع الرحلات الجوية به بسبب فيضانات شديدة ضربت البلاد أدت إلى غمر المطار والمناطق السياحية بالمياه، إذ رصدت الكاميرات الطائرات وهي واقفة على المدارج بعد هطول أمطار غزيرة على الجزيرة، وأظهرت الركاب داخل الصالة وهم يحاولون الاحتماء مع تسرب المياه من السقف.

عاصفة قوية تضرب مطار بالما دي مايوركا

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأنه طُلب من الركاب التحقق قبل السفر إلى المطار، وكتب الموقع الرسمي للمطار: «لقد قيد مطار بالما دي مايوركا الرحلات مؤقتًا، بسبب تأثير عاصفة قوية، كما نشط خطة الطوارئ للفيضانات، وعليكم التحقق مع شركتكم قبل الذهاب إليه».

وأوضح المسؤولون في المطار، أنهم اضطروا لتفعيل خطة الطوارئ بعد سقوط 45 لترًا من المياه لكل متر مربع خلال ساعة واحدة.

إلغاء جميع الرحلات الإسبانية

وأضاف متحدث باسم الشركة: «وفقًا لوكالة Aemet Met، سقط ما يقرب من 45 لترًا من الأمطار لكل متر مربع في ساعة واحدة، مع ذروة تصل إلى 90 لترًا، مما تسبب في فيضانات في بعض نقاط الوصول ومبنى المطار»، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية كما يتم تأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات الجوية الأخرى عبر أوروبا، فيما يتم إعادة توجيه معظمها إلى مطارات أخرى قريبة في إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ ضربت الفيضانات عددًا من مناطق العطلات في كوستا بلانكا، بما في ذلك بينيدورم وفالنسيا وأليكانتي، وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أيميت، هطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء البلاد اليوم والخميس.