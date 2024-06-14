جريمة بشعة في إسرائيل.. الضحية نجل سفير سابق

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العوثر على رأس مقطوع، وجدها أحد المارة في شوارع إسرائيل، وبعد البحث، اتضح أنها لنجل سفير سابق لإسرائيل في دولة النرويج، بحسب ما نشرته «تايمز أوف إسرائيل».

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم العثور على الرأس مقطوع في بلدة بسمة طبعون البدوية شمالي إسرائيل، بينما باقي الجثة عُثر عليها في منطقة أخرى، وتعود الجثة لنجل الباحث الراحل نعيم عريضي، وهو سفير إسرائيل بالنرويج في الفترة من 2012 حتى 2014.

صراع بين مجرمين

وتبين من تحريات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن مقتل نجل سفير إسرائيل السابق في النرويج نتيجة صراع بين مجرمين، وكشفت أيضًا أنه كان عضوًا في إحدى المنظمات الإجرامية.