حدث ليلا.. أزمة غير مسبوقة تضرب إسرائيل وفيديو مخيف لـ«السنوار»

شهدت الساحة العالمية خلال الساعات الماضية عددًا من الأحداث الساخنة، منها تصاعد التوترات في شمال الأراضي المحتلة بين حزب الله وإسرائيل، وإغلاق المتظاهرون الإسرائيليين لوزارة دفاع الاحتلال، مطالبين باسترجاع أبنائهم من قوات الاحتياط، وفي ذات السياق، ظهر فيديو لقائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار يشرح خطته ضد إسرائيل، فماذا حدث ليلا؟

أزمات تضرب تل أبيب .. الشمال يحترق من جديد

في إسرائيل ارتفعت وتيرة المواجهات بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني الذي قصف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 200 صاروخ، مما أسفر عن تجدد اشتعال النيران لساعات، وأحرقت نحو حوالي 3500000 متر مربع، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وأضافت الصحيفة أن الفشل يلاحق الحكومة الإسرائيلية، بعدما نجح حزب الله في قصف شمال الأراضي المحتلة، في هجوم وُصف بأنه «الأعنف»، ردًا على اغتيال أحد قادة الحزب سامي طالب.

وأوضحت الصحيفة، أنه بسبب هجوم حزب الله اللبناني جرى إنهاء الاحتفالات، التي كان من المقرر إقامتها في المستوطنات بمناسبة احتفال أسبوع الأسابيع اليهودي، مشيرة إلى عدم اهتمام الحكومة بما يحدث في الشمال وكأنها لم تعد مهتمة حتى بالاطمئنان على مواطنيها.

متظاهرون يغلقون وزارة الدفاع

وأمام وزارة الدفاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظاهر آلاف الإسرائيليين، الذين طالبوا بعودة أبنائهم من الخدمة الإجبارية في قوات الاحتياط، والذين يقاتلون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المتظاهرين قالوا إن مطالبهم جاءت بعد تمرير قانون إعفاء يهود الحريديم من التجنيد، مشددين على أنه يجب أن يكون الجميع متساوين في وطنهم.

وانضم إلى المسيرات أهالي المحتجزين في قطاع غزة، الذين طالبوا الحكومة الإسرائيلية بقبول وقف إطلاق النار، مقابل إعادة ذويهم إلى عائلاتهم.

الفشل الأمني يلاحق جيش الاحتلال

وكشفت صحيفة «واينت» العبرية، عن فشل أمني ضخم لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه منذ نحو شهر تنكرت لجنة من هيئة الأركان العامة، في صورة ضباط برتبة مقدم في الجيش، واستطاعوا الدخول إلى القاعدة العسكرية 2800، التي تقع في رمات هشارون في تل أبيب، فيما لم يقم الحارس حتى بتفتيشهم.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء اللجنة استمرت في التجول داخل القاعدة بحرية لمدة 3 ساعات، جمعوا خلالها البيانات والوثائق السرية، واستطاعوا الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، واستخراج بيانات غاية في السرية دون أن يوقفهم أحد.

وأشارت إلى أنه بعدما أدرك أعضاء اللجنة حجم الفشل الأمني تواصلوا مع قيادات القاعدة العسكرية، الذين حاولوا تخفيف حدة الفشل، إلا أنهم فشلوا في ذلك أيضًا.

وأضافت أن ذلك تكرر أيضًا في الأسبوع الماضي، عندما تسلل فلسطيني مقر قيادة الوحدات الداخلية، وهي قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة رام الله وتجول بحرية لبعض الوقت، قبل اكتشافه وإلقاء القبض عليه.

مفاجأة يحيى السنوار

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يعود تاريخه لشهر يونيو 2021 وتحديدًا بعد عملية سيف القدس، لقائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، يحكي فيه عن خطته لإجبار الاحتلال على تنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني، والتي تتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانسحاب من القدس وتفكيك المستوطنات وحق عودة، وخروج جميع الأسرى من السجون.

وقال «السنوار» في حديثه إن الخطة تحتاج لبضعة أشهر ولن تزيد عن عام، وهي تجبر الاحتلال على خيارين الأول هو أن تنجح الفصائل مع دول العالم في إجبار إسرائيل على تنفيذ واحترام القانون الدولي، والحصول على حقوق الفلسطينيين المسلوبة، والخيار الثاني دفع إسرائيل لتنفذ خيارات تتعارض مع الإرادة الدولية، مما يتسبب في عزلها ومنعها من التوغل في المنطقة والاندماج في دول العالم.