عاجل: حدث ليلا.. 4 حرائق تشعل تل أبيب ومقتل وإصابة 22 جنديا إسرائيليا واختفاء مسؤول كبير وأمريكا تهدد بالنووي

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، واندلاع 4 حرائق في تل أبيب، ودوي صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية، ومقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 في كمين للفصائل بغزة، مرورًا بامتلاء سماء أمريكا بالدخان بسبب الحرائق الهائلة، وصولا إلى إعلان الولايات المتحدة عن نتيها نشر الأسلحة النووية.

4 حرائق تشعل تل أبيب

تتعرض قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار لهجمات وقصف بالصواريخ من جانب لبنان، مما يؤدي إلى اندلاع النيران لساعات طويلة في مناطق عدة وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

في الساعات الأخيرة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مرور طائرتين مسيرتين من لبنان وانفجارهما في شمال هضبة الجولان، مما تسبب في حدوث حريق في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود آثار دخان في منطقة يوكنعام قرب حيفا، مما تسبب في حدوث ازدحام مروري.

واندلع حريق آخر في سديه اليعيزر في منطقة الجليل، نتيجة لعمليات الاعتراض على الصواريخ القادمة من لبنان.

وفي ميناء حيفا، اندلعت النيران داخل سفينة إسرائيلية، ويتم حاليًا إجراء التحقيقات في هذا الحادث، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في 10 قرى وبلدات في منطقة الاحتلال الإسرائيلي، من بينها بيت هليل، كفار جلعادي، كفار يوفال، ميتولا، منارة، معيان باروخ، مرجليوت، مشغاف عام، وكريات شمونة، وتل حاي، وذلك كإشارة لتصاعد التوتر في المنطقة.

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 في كمين للفصائل بغزة

أفادت الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عملية تفجير منزل كان يُستخدم كمعقل لقوات إسرائيلية في مدينة رفح بقطاع غزة، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن انهيار المبنى أسفر عن وفاة 4 جنود وإصابة 18 آخرين، وأن هناك جنديين محاصرين، كما قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق قذائف هاون على قوات الإنقاذ.

حريق ضخم في أمريكا يملأ السماء بالدخان

شبت حرائق ضخمة في شقة كبيرة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى امتلاء السماء بالدخان، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بي بي سي» البريطانية.

واستطاع رجال الإطفاء في إنقاذ العديد من الأشخاص من المبنى، وأثناء عمليات البحث أبلغ المنقذون أنهم وجدوا رجلاً في الطابق الثالث تعرض لإصابة برصاصة.

وأكد مسؤولون أنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق لهما علاقة ببعضهما.

وظهرت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، حسبما أظهرته الطائرات الهليكوبتر بعد عدة ساعات من اندلاع الحريق، وكانت شاحنتا إطفاء على الأقل تصبان الماء والرغوة على المبنى.

الولايات المتحدة تدرس زيادة نشر الأسلحة النووية

طرحت الولايات المتحدة فكرة نشر المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية في المستقبل؛ لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين وخصوم آخرين، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا ديفينس بوست».

وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي براناي فادي، إن رفض موسكو وبكين للحد من الترسانة النووية، يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة لاستخدام نهج أكثر تنافسية للاستعداد لهذه التهديدات.

وذكر كذلك أنه مع عدم وجود اتفاق، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة النووية؛ لردع الخصوم بشكل فعال وحماية الشعب الأمريكي والحلفاء.

وأوضح: «نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين تماما للتنفيذ إذا اتخذ الرئيس هذا القرار».

وفي الوقت الحالي، تراعي الولايات المتحدة حدًا قدره 1550 رأسًا نوويًا، منتشرًا على النحو المنصوص عليه في معاهدة عام 2010 مع روسيا.

اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس مالاوي

أفادت رئاسة مالاوي باختفاء طائرة تقل نائب الرئيس و9 أشخاص، مؤكدة إلغاء الرئيس لرحلته إلى جزر الباهاما، وأوضحت أن الطائرة اختفت بعد فشل محاولتها الهبوط المقررة في مطار مزوزو الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأعلنت رئاسة مالاوي أن الرئيس أصدر توجيهات لجميع الوكالات المحلية والوطنية؛ لبدء عملية بحث وإنقاذ عاجلة، بهدف تحديد موقع الطائرة المفقودة.

رئاسة مالاوي أوضحت أن جميع محاولات الاتصال بالطائرة من قبل سلطات الطيران فشلت، منذ اختفائها عن الرادار.