أغلى رداء في العالم.. كسوة الكعبة تحفة فنية مطرزة بخيوط الذهب والفضة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كسوة الكعبة.. تحفة فنية من الحرير الأسود مطرزة بخيوط من الذهب والفضة».

ووصف التقرير كسوة الكعبة بأنه رداء من الحرير الطبيعي أسود اللون مطرز بخيوط من الذهب والفضة، منقوش عليه آية من القرآن الكريم وبعض من التسبيحات.

تفاصيل صناعة كسوة الكعبة

وحول صناعة الكسوة، أوضح التقرير أن العشرات من الرجال السعوديين أغلبهم من أربعينيات وخمسينيات العمر يعكفون على صناعته في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة، استعدادا ليوم تتوق أفئدة نحو ملياري مسلم حول العالم.

ويتهيأ بيت الله الحرام لاستقبال مئات الآلاف من الحجاج من بقاع الأرض كافة بزينتها المتجددة كل عام.

أغلى رداء في العالم

وتعد كسوة الكعبة أغلى رداء في العالم، إذ يكلف نحو 25 مليون ريال سعودي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من ماله الخاص لأحد المصانع المخصص لذلك الغرض فقط، في عملية تستغرق ما بين 8 إلى 10 شهور سنويا.