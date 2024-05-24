بعد رفع كسوة الكعبة.. معلومات عن تحضيرات استقبال موسم الحج

بدأ موسم الحج 2024-1445 إذ رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، على يد المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة مع تغطيته بقماش قطني أبيض عرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وهي عادة سنوية تفعلها السعودية استعداداً لموسم حج هذا العام.

أرقام مهمة عند رفع كسوة الكعبة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر صفحتها على موقع «تويتر»، تفاصيل رفع كسوة الكعبة المشرفة بمناسبة موسم الحج 1445هجريا:

- رفع كسوة الكعبة 3 أمتار.

- قام برفع الكسوة 36 مختصا.

- استخدم لرفع الكسوة 10 رافعات.

- تم كسوة الكعبة بقماش أبيض طوله 54 مترا وعرضه 2.5 متر.

- تمت عملية رفع كسوة الكعبة في فترة 4 ساعات.

خطوات رفع كسوة الكعبة

تعمل مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بعملية رفع كسوة الكعبة إذ يتم طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم إلى الأعلى.

وتنفذ عملية رفع كسوة الكعبة بمراحل محددة من خلال بدأ العملية كتالي وفقًا لتقرير وكالة الأنباء السعودية. (واس):

1- فك الجزء السفلي من الغطاء من جميع الجوانب وفصل الزوايا.

2- فك الحبل السفلي وإزالته من حلقات التثبيت.

3- رفع القماش تدريجيًا إلى الأعلى.

4- تتبع هذه الخطوات بفك الفوانيس

5- تركيب القماش الأبيض في المكان المخصص له.

معلومات مهمة عن كسوة الكعبة

يتراوح وزن كسوة الكعبة إلى نحو 850 كيلوجرامًا.

تتألف كسوة الكعبة من 47 قطعة قماش بعرض يبلغ 98 سم وارتفاع يصل إلى 14 مترًا.

يتم تطريز كسوة الكعبة بخيوط من الذهب والفضة.

يحتوي كسوة الكعبة على ما يقرب من 54 قطعة مذهبة تغطي الكعبة.

يتجاوز وزن الذهب المستخدم في كسوة الكعبة 120 كيلوجرامًا.

يصل وزن الفضة المطلية بماء الذهب في كسوة الكعبة إلى 100 كيلوجرام.

وزن الحرير المستخدم في صنع كسوة الكعبة يبلغ 760 كيلوجرامًا.