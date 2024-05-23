لحظة رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج 2024.. «لبيك اللهم لبيك» (فيديو)

تستعد المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1445/2024 بالعديد من المراسم، أبرزها رفع كسوة الكعبة إذ تحرص سنويا رئاسة الحرمين على رفع الكسوة بكوادر وطنية فنية متخصصة، ورفعها على مسافة 3 أمتار من أسفل الكعبة المشرفة، ليُغطى الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض من الأربع جهات قبل بدأ استقبال الحجاج وتغير كسوة الكعبة مرة واحدة في العام، وذلك باليوم الأول من شهر محرم الهجري.

رفع كسوة الكعبة

تقرير مرئي اكتمال أعمال رفع #كسوة_الكعبة_المشرفة استعدادًا لحج 1445هـ. pic.twitter.com/hepydCoLik — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 22, 2024

وترفع كسوة الكعبة عن طريق مجموعة من المختصين والخبراء الذين يعملون لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إذ يبدأ الأمر بطي كسوة الكعبة الذي يكون قطعة من القماش من نوع الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم بخيوط من الذهب الفضة، وذلك منعا للعبث بالكسوة خلال موسم الحج المزدحم.

تفاصيل رفع كسوة الكعبة المشرفة قبل موسم الحج 2024

كانت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعلنت تفاصيل رفع كسوة الكعبة المشرفة بمناسبة موسم الحج 1445هجريا، مؤكدة التزامها برفع كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار، من خلال 36 مختصا و10 رافعات، وقماش أبيض طوله 54 مترا و2.5 متر وذلك خلال 4 ساعات.

معلومات عن كسوة الكعبة

- يكون وزن كسوة الكعبة نحو 850 كيلوجراما

- تتكون كسوة الكعبة من 47 قطعة قماش عرضه 98 سم، وارتفاعه 14 مترا

- تطرز كسوة الكعبة بخيوط من الذهب والفضة.

- يصل عدد قطع المذهبات في كسوة الكعبة إلى 54 قطعة على الكعبة.

- يصل وزن الذهب في كسوة الكعبة إلى 120 كيلوجراما من المذهبات.

- يصل وزن الفضة في كسوة الكعبة 100 كيلوجرام من الفضة المطلية بماء الذهب

ويزن الحرير الذي يحاك به كسوة الكعبة 760 كيلوجراما.