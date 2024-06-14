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أستاذ علوم سياسية: البيان الختامي لقمة السبع ليس فيه جديد عن القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
09:36 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
مجموعة السبع

مجموعة السبع

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ مسودة البيان الختامي لقمة السبع دول ليس فيها جديد عن القضية الفلسطينية، فهي تكرار لاقتراحات سابقة حول حل الدولتين، كما أنها حمّلت حماس مسؤولية الخراب الذي حدث في غزة، مشددًا على أن البيان كان يجب أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان أولا.

مسودة البيان الختامي لقمة السبع دول ليس فيها جديد عن القضية الفلسطينية

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ نتيجة هذه التصريحات جاءت ردا على عدوان سافر من قوات الاحتلال على قطاع غزة استمر لأكثر من 9 أشهر.

وجود تناقض عجيب في قرارات قمة السبع دول

وأشار إلى وجود تناقض عجيب حول إعلان مجموعة الدول السبع التزامها بحل الدولتين، بينما الطرف المعتدي وهو سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن عدوانه الذي يستهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال حتى اللحظة دون ردع، قائلا «كم من النداءات والقرارات السابق صدورها من منظمات أممية ومحاكم دولية ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، وأي حديث عن حل الدولتين ونحن نشاهد هذه المحرقة يوميا تستهدف المدنيين العزل من سكان قطاع غزة، كما أن العدوان مستمر دون وضع نقطة فاصلة له للانتقال إلى المسار السياسي».

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بقلم شريف سليمان