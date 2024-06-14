أستاذ دراسات بيئية: شجرة واحدة تصفي 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث سنويا 

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الأشجار رئة الحياة وتحسن جودة المصريين، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة التنمية المستدامة.

الأشجار تحد من الاحتباس الحراري

وأضاف «سمعان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأشجار تحد من غازات الاحتباس الاحتراري مثل ثاني أكسيد الكربون، كما أنها أكبر مصدر للأكسجين وتسهم في امتصاص ربع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري، وبالتالي فإنها تحسن الهواء وتقلل من تداعيات تغير المناخ.

الشجر يمتص الكربون والغبار

وتابع أستاذ الدراسات البيئية: «شجرة واحدة تمتص طنا من الكربون، كما أن الشجرة الواحدة تصفي نحو 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث في السنة، وتمتص نحو 20 كيلو من الغبار سنويا، و80 كيلو من المواد السامة مثل الزئبق والرصاص».

كما أكد أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس السيسي رائعة، وانتهت مرحلتها الأولى مؤخرا، وبدأت مرحلتها الثانية في 7 محافظات.