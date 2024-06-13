أول تعليق من محافظة الجيزة على قطع الأشجار: المسطحات الخضراء تزين حي العجوزة

علقت محافظة الجيزة على ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار في حي العجوزة، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» للأشجار والمسطحات الخضراء التي تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة.

الأشجار في حي العجوزة

وتضمنت الصور الحديثة التي نشرتها محافظة الجيزة عبر صفحتها الوجه الجمالي للأشجار وهي تزين الشوارع الرئيسية وبها أنواع مختلفة منها النخيل.

فيما نفت وزارة البيئة رسميًا في بيان منذ قليل، أيضًا ما يتمّ تداوله بشأن قطع الأشجار الموجودة في حديقة الميريلاند.

جهود المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، جهود المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حسب ما نشرته وزارة البيئة في تقرير لها، وهي كالآتي:

- الانتهاء من زراعة 1.4 مليون شجرة في العام الأول للمبادرة.

- جار الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة في المرحلة الثانية.

- زراعة 500 ألف شجرة في قرى حياة كريمة.

- تسهم وزارة البيئة بـ13 مليون شجرة يتمّ زراعتها خلال 7 سنوات.

- تمّ زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

- تقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد.

- الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

- تشجير مطاري الغردقة الدولي وشرم الشيخ الدولي بـ7 آلاف شجرة.

- تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانًا.