«التنمية المحلية» تصدر تعليمات صارمة لضمان بقاء 100 مليون شجرة خضراء في المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتأكد من عدم تركها بالمشاتل دون زراعة، حتى لا تتلف.

قرار بعدم إزالة الأشجار

وشدد آمنة على الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة، وهي عدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منه.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا مفصلاً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/ 2024، والتي تستهدف توريد 3 ملايين شجرة، لمضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة، خاصة مع قدوم فصل الصيف، وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف التقرير أن إجمالي ما جرى توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة، لعدد 25 محافظة.

71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية

وأكد آمنة إن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أنه جار العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقى من الأشجار.

ومن المقرر توريد حوالي 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة، بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إذ تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته، ما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل المقبلة، كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها.

وقال آمنة إن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.