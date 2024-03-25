الأشجار والغابات.. فوائد صحية وبيئية واقتصادية

مثلما يتميز شهر مارس بأعياد المرأة والأم، فإنه يتميز كذلك بعدد من الأعياد المرتبطة بالأشجار والغابات، إيماناً بدورها الكبير فى الحفاظ على الحياة وجودتها واستمرارها، ومن بين هذه المناسبات «يوم الشجرة المصرى» الموافق 15 مارس، الذى دشَّنت الدولة الاحتفال به عام 1967، و«يوم الغابات الدولى» الموافق 21 مارس، الذى أطلقت الأمم المتحدة الاحتفال به.

وإذا كان الاحتفال بهذه المناسبات قد خفت أو ربما اختفى خلال عقود وسنوات سابقة، إلا أنه فى السنوات الأخيرة، بدأت جهات رسمية وشعبية وحزبية محاولات لإعادة إحياء الاحتفال بها، ولا سيما فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لمواجهة تغير المناخ (كوب 27) عام 2022، وإطلاق الدولة مبادرة «100 مليون شجرة» برعاية رئيس الجمهورية، حيث أخذت هذه المحاولات شكل أنشطة لزراعة الأشجار فى أماكن متفرقة، كالمدارس والجامعات والحدائق العامة، والتوعية بأهمية دور الأشجار والغابات.

يأتى هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه الخبراء الدور الكبير الذى تقوم به الأشجار، فى مواجهة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وتخزين ثانى أكسيد الكربون وتقليل التلوث وتحسين صحة البشر، وخفض استهلاك الطاقة وتقليل كمية مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل.