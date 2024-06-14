فيلم شقو يتذيل قائمة الأفلام بدور العرض بعد تحقيق 8 آلاف جنيه في 24 ساعة

تراجع فيلم شقو للفنان عمرو يوسف وسط المنافسة القوية التى يشهدها موسم أفلام عيد الأضحي الى المركز الأخير، وخاصة مع طرح عدد كبير من الأعمال السينمائية المميزة لعدد من النجوم.

عمرو يوسف في المركز الأخير بفيلم شقو

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن فيلم شقو جاء في المركز الأخير بقائمة الإيرادات في شباك التذاكر، يوم أمس الخميس، وحقق إيرادات بلغت 8 آلاف جنيه.

أبطال فيلم شقو

ويشارك في فيلم شقو عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا ومحمد جمعه وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائي بجانب فيلم ولاد رزق 3، القاضية، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف.