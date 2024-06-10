فيلم شقو لـ عمرو يوسف يحقق 225 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم شقو للفنان عمرو يوسف نجاحا كبيرا ضمن الأفلام المطروحة في دور العرض، إذ احتل الفيلم المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وحقق فيلم شقو إجمالي إيرادات أمس بنحو 225 ألف جنيه ليحتل المركز الثاني، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم شقو

جمع فيلم شقو في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.

المنافسة بين الأفلام

بينما ينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، وسط عدد من الأفلام، من بينها السرب لـ أحمد السقا، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد، وعالماشي لعلي ربيع.