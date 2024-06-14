إصابة 10 آلاف جندي إسرائيلي باضطراب ما بعد الصدمة بسبب صعوبة المعارك في غزة

أعلنت منظمة نيفجاشيم الإسرائيلية، وهي حركة اجتماعية تعمل على توفير دعم شامل في مجال الصحة العقلية لجنود الاحتياط، أن آلاف الجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب باضطراب ما بعد الصدمة بعد عودتهم من المعارك في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمات الصحة العقلية.

جندي إسرائيلي يتخلص من حياته

ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» العبري، تصريحات ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة نيفجاشيم، إن انتحار جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي بسبب الخدمة في الحرب على غزة يجب أن تؤكد أكثر من أي وقت مضى، على الحاجة المتزايدة لدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم، لتسهيل الانتقال بين روتين القتال والحياة المدنية، مشددًا على ضرورة أن يعمل الجميع لتكون هذه الواقعة الأخيرة من نوعها.

وقال سولومون إن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يواجهون الصعوبات في المنزل والعمل بسبب صحتهم العقلية.