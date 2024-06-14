وزيرة التضامن تستقبل نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، تيودورو نجيما أوبيانج مانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد رفيع المستوى المرافق له، الذي يشمل وزراء الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والطاقة ونائب وزير الأمن القومي، وذلك بمقر الهلال الأحمر المصري، على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

منظومة متطوعين تقدر بحوالي 32 ألف متطوع

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد جمهورية غيينا الاستوائية، كما قدمت نبذة عن نشأة الهلال الأحمر المصري الذي أنشئ عام 1911 كأحد أقدم المؤسسات في مصر، كما أنه حاصل على 4 جوائز نوبل وهو عضو مراقب بالأمم المتحدة، ويعد جهاز مساعد للسلطات المصرية في أوقات الأزمات، موضحة آليات العمل من خلال 27 فرعا على مستوى الجمهورية، و5 بنوك دم و7 مستشفيات و25 مركزا طبيا ومراكز للغسيل الكلوي و9 مخازن استراتيجية و27 مخزنا على مستوى المحليات وخط ساخن و75 فريق دعم نفسي وأسطول سيارات، ويقدم عددا من الأهداف الصحية والإغاثية وبنوك الدم ومنظومة متطوعين تقدر بحوالي 32 ألف متطوع تم إعدادهم على أعلى مستوى.

أعمال الإغاثة في أوقات الأزمات

وأضافت «القباج» أن الهلال الأحمر المصري عضو اللجنة الوطنية تحت مظلة دولة رئيس مجلس الوزراء، ويعمل بالتنسيق مع الوزارات والاتحاد الدولي للصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأن مهمة الهلال الأحمر تقديم الدعم وأعمال الإغاثة في أوقات الأزمات والكوارث على المستويين المحلي والدولي،

شهد العام الماضي أعمالا وتدخلات إغاثية على مستوى 14 دولة في العالم، فضلا عن دوره التنموي بالمجتمعات المحلية وبدائل العشوائيات وخدماته المجتمعية لضيوف مصر من اللاجئين.

المساهمة في تقديم الخدمات

كما أشارت إلى أن مصر تستضيف 9 ملايين ضيف من اللاجئين يقوم الهلال الأحمر المصري أيضا بالمساهمة في تقديم الخدمات لهم، مؤكدة أن مصر تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة كان لها دور واضح وموقف ثابت منذ اندلاع الأزمة بقطاع غزة سواء على المستوى الإنساني أو الدبلوماسي، مشددة على أن هذه الحرب تتنافي مع القانون الدولي الإنساني ومع كافة القواعد الأخلاقية، حيث ما يحدث هو جرائم ضد الإنسانية.

واستعرضت الدكتورة آمال إمام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الصعوبات والمعوقات أمام دخول الشاحنات والمساعدات الإغاثية للأراضي الفلسطينية.

الاستعداد للتقلبات الجوية الشديدة

واصطحبت وزيرة التضامن، الوفد في جولة لتفقد غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والتي تمتلك إمكانات الإنذار المبكر من الرصد والاستعداد للتقلبات الجوية الشديدة، وترتبط الغرفة بكافة غرف العمليات في الفروع والغرفة المركزية، إضافة إلى متابعة الأحداث بوسائل الإعلام وتتابع المتطوعين على مستوى محافظات الجمهورية بما يحقق سرعة التدخل في الأزمات والكوارث.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي شارة الهلال الأحمر المصري لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تقديرا لزيارته الكريمة لمقر الهلال الأحمر المصري.