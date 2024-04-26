مستشار «التضامن» يعرض تجربة مصر عن الإصلاح الاجتماعي في جامعة ديوك الأمريكية

استضافت جامعة ديوك في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، وذلك للاحتفاء بأفكاره ونظرياته في التنمية والإصلاح الاجتماعي، وانعكاساتها على سياسات الحد من الفقر خاصة في الدول النامية وكيفية الانتقال بها إلى أوضاع أفضل تضمن حياة كريمة لشعوبها.

سياسات الحد من الفقر

أجرى «هاشم» خلال زيارته لجامعة ديوك الأمريكية ثلاث محاضر لتُسلط الضوء حول سياسات الحد من الفقر في ضوء نظريته حول متلازمة الإصلاح والتنمية مع التركيز على التجربة المصرية.

كما أدار «هاشم» نقاشاً مفتوحاً حول العديد من كتاباته حول العدالة الاجتماعية للفقراء والعدالة والحق فى التنمية والعدالة والمجتمع المدني وكتاب الفقراء الجدد، حيث أثنى الحضور من الأكادميين والباحثين من مختلف الجنسيات على النماذج الفكرية التي طرحها هاشم في مؤلفاته، مؤكدين أنها قابلة للتطبيق وقادرة على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها الدول النامية.

كما حل «هاشم» كضيف شرف في المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة ديوك حول الحوكمة والتجربة الديمقراطية في دول غرب إفريقيا، وحضر اجتماعا مع مكتب التعليم العالمي لمناقشة البرنامج الأكاديمي الخاص بالعالم العربي فى الجامعة.

وتحت رعاية قسم الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية (AMES) ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ديوك، وبحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين، استعرض «هاشم» خلال ورشة عمل أقيمت الخميس 18 أبريل نظريته حول «المواطن الأكروباتي»، ورؤيته المتعلقة بمتلازمة الإصلاح والتنمية، إلى جانب السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية للحد من الفقر.

سياسات الحماية الاجتماعية

وقد أثار طرحه لأفكاره ونظرياته اهتمام الباحثين الحاضرين الذين عبّروا عن رغبتهم الشديدة في مواصلة البحث والاطلاع بشكلٍ أعمق على تلك النظريات، لما رأوه فيها من إمكانيات هائلة للتطبيق العملي، ممّا قد يُساهم بشكلٍ فعّال في الحدّ من الفقر وعلاج مواطن الضعف والخلل في سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة في دول العالم.

وشهدت نظرية «المواطن الأكروباتي» على وجه الخصوص نقاشًا كبيرًا أظهر تنوع وجهات النظر حولها، ممّا يدلّ على أهميتها وقدرتها على إثراء الحوار الفكري.

وأكد الباحثون أن مؤلفات «هاشم» ساهمت في زيادة الوعي بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلًا عن أنها أثبتت قدرتها على إثارة نقاشات مثمرة بين الباحثين مما يجعلها مصدرًا غنيًا للمعرفة والإلهام خاصة للباحثين المهتمين بمجالات التنمية والحماية الاجتماعية، معربين عن رغبتهم في عقد ورش عمل مستقبلية لمناقشة المزيد من الأفكار الواردة بهذه المؤلفات.