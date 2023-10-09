أبرز جهود الهلال الأحمر في إدارة الأزمات.. تقديم خدمات لـ500 ألف من ضيوف مصر

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، جهود جمعية الهلال الأحمر المصري في إدارة الأزمات والنكبات، إذ تعد هذه الجمعية أحد الأزرع المهمة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضم عددا كبيرا من المتطوعين، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة التى تقدمها الجمعية.

أبرز جهود الهلال الأحمر في إدارة الأزمات والنكبات

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهلال الأحمر» في إدارة الأزمات والنكبات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى:

- تستهدف جمعية الهلال الأحمر المصري، تقديم خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات سواء المحلية أو الدولية والعالمية.

- تشمل محاور عمل جمعية الهلال الأحمر المصري، 3 محاور، وهي: «تأهب وتدريب، إغاثة ودعم، تنمية».

- تضم جمعية الهلال الأحمر المصري 80 سيارة مجهزة.

- تضم جمعية الهلال الأحمر المصري 150 سيارة دفع رباعي للطوارئ.

- تشمل 30000 متطوع ومتطوعة.

- هناك غرفة عمليات مركزية ضمن خطة عمل جمعية الهلال الأحمر المصري.

- تضم 75 فرقة إنقاذ.

- تضم جمعية الهلال الأحمر المصري 5 بنوك دم.

- تضم جمعية الهلال الأحمر المصري 7 مستشفيات.

- تضم جمعية الهلال الأحمر المصري 5 مركز غسيل كلوي.

- تشمل جمعية الهلال الأحمر المصري 175 فرقة طبية مجهزة.

- تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بتنفيذ حملات ومراكز لتطعيمات الأطفال.

- قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري لقاحات كورونا بمراكز الهلال الطبية بموافقة واعتماد وزارة الصحة.

- قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري خدمات شملت 500 ألف من اللاجئين ضيوف مصر.

- قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بالاستجابة للكوارث والنكبات الدولية من 4 دول في 2014 إلى 14 دولة في 2022.