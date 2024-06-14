تسببت في تدهور حالة أوبرا وينفري.. معلومات عن حقنة التخسيس وأضرارها

أشهر إعلامية ومقدمة برامج على مستوى العالم، ذاع صيتها عندما قدمت برنامجها الحواري «أوبرا وينفري» منذ عام 1986 حتى 2011، لتعود الأمريكية أوبرا وينفري إلى الضوء مجددًا، بعد تعرضها لأزمة صحية شديد استدعت نقلها إلى المستشفى، إذ حصلت على حقنة لإنقاص الوزن بطريقة خاطئة ما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

أوبرا وينفري حصلت على حقنة في الوريد تدعى «أوزمبيك» وتساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، إلا أنه عند الحصول عليها بشكل خاطئ يسبب الأمر مخاطر صحية كبيرة، وفيما يلي معلومات عن تلك الحقنة وأبرز مخاطرها، وفق موقع «هيلث لاين».

معلومات عن حقنة أوبرا وينفري

الهدف من الحصول على هذه الحقنة هو علاج الجفاف، فهي عبارة عن مجموعة من المحاليل مكونة من الماء والصوديوم، يتم إعطاؤها عن طريق الوريد، وتُستخدم في بعض الأحيان من أجل إنقاص الوزن، إلا أنه يجب الحصول عليها تحت إشراف طبي.

الدكتور عمر ناجي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، شرح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ حقنة التخسيس تعد من ضمن التقنيات العلاجية المستخدمة لإنقاص الوزن، ويتم تحديد نوعها وفقًا للمريض وذلك راجع لاختلاف تأثير المكونات المستخدمة فيها من جسم لآخر

وتابع «ناجي» أنّ من أشهر أضرار حقن التخسيس، حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي، إضافة إلى الشعور بالإمساك أو القيء أو الإسهال أو جفاف الفم وغيرها من الأضرار الأخرى.

يستخدم هذا النوع من الحقن في خسارة الوزن الزائد وعلاج السمنة، وتستخدم عادة من قبل مرضى السكري، إلا أنه عادة ما يتم وصفها للتخسيس باعتبارها وبديل فعال لحبوب التخسيس العادية.

أضرار حقنة أوزمبيك لإنقاص الوزن

ربما يشعر المرضى الذين يتناولون حقن أوزمبيك بالصداع والدوار.

يشتكي المرضى في الكثير من الأحيان من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك والتقيؤ والغثيان، وهذا ما شعرت به أوبرا وينفري وفقًا لصديقتها نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قد يعاني المرضى من الانتفاخ وآلام المعدة المتكررة.

في حالات نادرة، قد تتسبب في حدوث بعض المضاعفات الخطيرة مثل تليف الكلى واضطرابات الرؤية والتهاب البنكرياس وانخفاض سكر الدم.

من المحتمل أنّ تتسبب حقن أوزمبيك في الإصابة بالعدوى الجلدية عند عدم تعقيم مكان الحقن بشكل جيد.

5 فئات ممنوعة من تناول هذا النوع من الحقن