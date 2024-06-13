بعد إصابة أوبرا وينفري بمرض خطير في المعدة.. ما هي مخاطر إبر التنحيف؟

العديد من الفتيات تحلم بالحصول على جسد متناسق وممشوق، لذلك يلجأن إلى مختلف الطرق، رغبة في تحقيق الحلم، ومنهن من يذهب إلى الأطباء للحصول على إبر التنحيف لتحقيق النتيجة المرجوة سريعًا، أو شراء الوصفات الطبية لتحقيق ذلك، لكن ليس دومًا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، وتسببت في مشكلة صحية خطيرة للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

إبر التنحيف أدت لإصابة الإعلامية الشهيرة بإنفلونزا المعدة

أرادت الإعلامية أوبرا، أن تحصل على جسد متناسق وجميل، خاصة أنها تطل على محبيها بشكل مستمر عبر مختلف الكاميرات، وبعد أن خضعت إلى استخدام إبر التنحيف، أصيبت بحالة من الإعياء ودخلت على إثرها إلى المستشفى، والذي تبين أنها تعاني من إنفلونزا المعدة، بسبب تلك الإبر، فما هي مخاطر استخدام إبر التنحيف؟

إبرة التنحيف هي إحدى التقنيات العلاجية التي تساعد على إنقاص الوزن، ولكن يُحدد استخدامها حسب حالة المريض، إذ يختلف تأثير المكونات المستخدمة في هذه الحقن على كل جسم، وفق ما أوضحه الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن طبيعة الأجسام لا يمكن أن تتناسب مع بعضها.

مخاطر استخدام إبر التنحيف

B12 والأحماض الأمينية المستخدمة في إبر التنحيف لا تتناسب مع كل الأشخاص، لذلك يجب تناولها بجرعات محددة لعدم وصولها لنسب سامة في الدم، كما أنه يمكن أن يؤدي استخدام إبر إذابة الدهون إلى الإصابة ببعض الأضرار، التي تتمثل في الآتي:

- مشاكل في الجهاز الهضمي.

- الإمساك.

- القيء.

- الإسهال الشديد.

- جفاف الفم.

- جفاف المعدة.

- التعب والإعياء العام.

- سلس البول.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- القلق والعصبية.

- الشعور بالأرق.

- مشاكل النوم.

- الاكتئاب.