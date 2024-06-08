5 علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الحر.. راقبها جيدًا

يتجاهل الكثير من الأشخاص ظهور العلامات على الجلد، التي تشير إلى الإصابة بالجفاف، لذا وجب الانتباه لها، وملاحظتها واستشارة الطبيب على الفور، وذلك بسبب درجات الحرارة العالية وقلة ترطيب الجسم من الداخل، إذ يُعد «العطش» شعور نتيجة عملية فسيولوجية معقدة وتحذير من إصابة بالجفاف، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» علامات الجفاف غير الواضحة والأعراض المفاجئة له، وفقًا للدكتورة ندى أحمد، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، لـ«الوطن».

رائحة الفم الكريهة

1- من أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بالجفاف هي رائحة الفم الكريهة، لأن اللعاب به خصائص مضادة للبكتيريا، ويمنع الجفاف الجسم من إنتاج اللعاب بالشكل الكافي، وبذلك يحدث فرط نمو جرثومي بالفم، ومن الآثار الجانبية له هو رائحة الفم السيئة.

القشعريرة والحمى

2- الحمى والقشعريرة من الأعراض الشهيرة للجفاف وعرض من أعراض الحرارة التي تتسبب في حدوث الجفاف، والتعرق المفرط المصحوب بالبرودة في البشرة من علامات الإرهاق الحراري.

الصداع لفترات طويلة

3- الجفاف يُسبب صداعا لأنه مؤشر على حاجة الجسم لشرب المزيد الماء، وعلى الرغم من أن العوامل المختلفة، يُعد شرب كميات كافية من الماء والكثير من السوائل طوال اليوم، وسيلة أساسية لتخفيف الألم الصداع حال كان الجفاف هو السبب.

تشنجات العضلات

4- تشنجات العضلات من تدل على الجفاف، وقد تكون من أمراض الحرارة، لأنه كلما زادت سخونة الجسم، زادت احتمالية الإصابة بالتشنجات العضلية، لأن العضلات تعمل بجهد أكبر، ويمكنها الاستيلاء على الحرارة.

الجوع الشديد

5- يُصعب على الكبد الذي يستخدم الماء لإطلاق الجليكوجين ومكونات أخرى من مخازن الطاقة، حال كنت مصابا بالجفاف، ويتسبب في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.