استشاري تغذية يحذر عبر قناة الناس من أدوية تخسيس مجهولة تسبب الوفاة «فيديو»

حذر الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، من تناول الأدوية الخاصة بالتخسيس أو علاج النحافة دون الرجوع إلى الطبيب، لافتا إلى أن هناك مضاعفات خطيرة قد تحدث جراء تعاطي الأدوية دون استشارة الطبيب.

لا يجب التسرع في تناول الأدوية دون استشارة الطبيب

وشدد استشاري التغذية العلاجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، على خطورة عدم استشارة الطبيب: «في ناس تقولك شعرها بيقع أو عندها زيادة وزن لا ينقص بالحمية الغذائية ولذلك يلجأون إلى الأدوية دون معرفة السبب، فقد يكون السبب نقص فيتامين د، أو وجود مقاومة الأنسولين، وكل هذا يتطلب علاجا مختلفا، فلا يجب التسرع والذهاب للصيدلي دون استشارة الطبيب».

أدوية مجهولة المصدر غير مصرح بها من وزارة الصحة

وأضاف استشاري التغذية العلاجية: «كل حالة محتاجة علاج مختلف، يعني في زيادة وزن ليها سبب مرضي زيادة الكوليسترول، أو مقاومة الأنسولين، أو الدهون الثلاثية وغيرها، وكذلك النحافة قد تكون لها أسباب مرضية، لكن مينفعش أخذ أي دواء دون استشارة الطبيبة أو أدوية مجهولة المصدر مثل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي شخص يقولك أخدت الحقنة دي وخسيت أو الدواء ده وخسيت، وكلها أدوية مجهولة المصدر غير مصرح بها من وزارة الصحة، قد تسبب وفاة».