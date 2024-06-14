تفاصيل الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج».. كيف تعلم سيدنا إسماعيل العربية؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: «أيام الله الحج» من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

تفجر نبع زمزم

ولفت الفيلم إلى تفجر نبع زمزم بأمر من الله تعالى تحت قدمي سيدنا إسماعيل، وكيف جاءت قبيلة «جرهم» التي طلبت من السيدة هاجر مجاورتها السكن في مكة، حيث الماء الشحيح في تلك المنطقة، وعندما مرت السنوات وكبر سيدنا إسماعيل، تعلم الحديث باللغة عربية من القبيلة وتزوج منها دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم عليه السلام زار ابنه ومعه التكليف العظيم، ألا وهو بناء الكعبة المشرفة.

وأوضح الفيلم أن سيدنا إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام، استطاعا التفاهم وتنسيق البناء، كون سيدنا إبراهيم كان يتكلم «السريانية» و«العبرانية» بعد عبوره إلى الشام، فيما كان يتحدث ابنه باللغة العربية واستجاب الأخير لطلب والده بناء على تكليف الله سبحانه وتعالى، وبدأ في مساعدته في بناء بيت الله من جديد.

رفع قواعد الكعبة المشرفة

ولفت الفيلم إلى أنه بحسب النص القرآني الكريم، فإن إبراهيم عليه السلام لم يبدأ البناء من الصفر، بل رفع القواعد ما يشير إلى بناء الكعبة المشرفة سابقًا قبل مجيء سيدنا، وأشار بعض العلماء إلى أنّ الملائكة بنوا الكعبة في السابق.