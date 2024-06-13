فيديو نادر لموسم الحج قبل 88 عاما.. كيف كان يبدو الحرم المكي؟

ينتظر المسلمون موسم الحج بلهفة واشتياق، وعلى مدار قرون اختلفت وسائل السفر والمشقة، وبدلا من السفر لأشهر على ظهور الجمال في الصحراء القاحلة وأشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى بيت الله الحرام، أصبح الأمر أكثر سهولة مع وجود الطائرات والسفن ووسائل النقل البرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لحجاج بيت الله الحرام، وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرض مقطع الفيديو موسم الحج في الأراضي المقدسة من عام 1356هـ 1938م، أي قبل نحو 88 سنة، كيف كان موسم الحج والسفر قديما إلى الأراضي المقدسة، وكذا ملابس الإحرام.

مقطع فيديو يوثق الحج قديما

خلال مقطع الفيديو، كانت السيدات من كبار السن يتم حملهن على محمل خشبي من قبل بعض الأشخاص، كما يظهر في مقطع الفيديو النادر بعض الحجاج وهم يحملون أغراضهم سيرا إلى مكة، وآخرون أتوا من بلدهم على ظهور الإبل، ومنهم من يدخلون أرض الحجاز في سياراتهم.

مناسك الحج قديما

الحجاج قديما كانوا يسيرون لأيام طويلة من بلادهم إلى أماكن المشاعر المقدسة، ويواجهون لهيب الشمس، وربما أيضا أمطاراً غزيرة وعواصف وسيولا جارفة، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وخلال الرحلة كان يعتمد المسافرون على تناول بعض الطعام، ومذقة ماء باردة من القرب المملوءة، وقد يعجن البعض من الموسرين الطحين «دقيق القمح» ويتبعه بشرب الماء.

بعد وصول الحجاج إلى مكة كانوا يتوجهون إلى منى ومن ثم الذهاب إلى عرفة، حيث يجلسون في العراء ويضعون فراشهم على الأرض، وبعد ذلك يبيتون في مزدلفة.