6 معلومات عن التاكسي الطائر بعد تطبيقه لأول مرة في الحج (فيديو)

تجربة جديدة أطلقها المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، إذ أطلق التاكسي الطائر ذاتي القيادة، ليوفر خدمة نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، ليساهم في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية.

في التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات، عن خدمة التاكسي الطائر، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

معلومات عن التاكسي الطائر

يعد أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني. يقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة. التاكسي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية. يعتبر وسيلة نقل صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعد ضمن خطط المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030. التاكسي ضمن مبادرات المشاريع الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويذكر أن عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قال أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطوير كل الخدمات من أجل تحقيق التكامل، ووصف تلك المبادرة بأنها أحد أهم المبادرات التي تعمل على تمكين التنقل الجوي، إذ تقوم بتقليص مدة نقل الركاب داخل المناطق المزدحمة، خاصة عند تعرض أحد الحجاج لمشاكل صحية.

التاكسي الطائر ضمن 32 تقنية حديثة

كما أن تجربة التاكسي الطائر، تعد ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في الحج هذا العام 2024، وذلك في إطار جهود المنظومة التي تتبنى التقنيات الحديثة وتقوم بتسخيرها لخدمة الحجاج.