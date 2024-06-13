أعمال يوم التروية للحجاج.. الإفتاء توضح شعائر أولى محطات مناسك الحج

أعمال يوم التروية من الأمور التي تهم كثير من الناس في هذه الأيام المباركة، وذلك حتى يستغلوا هذا اليوم أفضل استغلال، يتقربون فيه إلى الله عز وجل، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجَّة؛ وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام وقبل خروجهم إلى منى.

أعمال يوم التروية

وأوضحت دار الإفتاء، أهم أعمال يوم التروية، قائلة إن في هذا اليوم يذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية، كما يصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية؛ لكن بدون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

وتابعت الإفتاء خلال توضيحها أهم أعمال يوم التروية أنه يجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأن المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب، وذلك حتى لا تختلّ أمور الحجيج.

يوم التروية

وأوضحت الإفتاء خلال حديثها عن أعمال يوم التروية وأهم الأمور التي يستحب للمسلم القيام بها، أن هذا اليوم المبارك سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية.