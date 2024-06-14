ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عيون.. زبيدة ثروت «شمس لا تغيب»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. محطات بارزة في حياة الفنانة زبيدة ثروت».

ذكرى ميلاد زبيدة ثروت

وذكر التقرير: «ملكة جمال الشرق وصاحبة أجمل عيون، الوجه الذي خطف أنظار المعجبين وأسر قلوب الجماهير عبر الزمان، هي الفنانة الراحلة زبيدة ثروت».

وواصل: «زبيدة ثروت، اسم ارتبط بالجمال، فأصبحت واحدة من أيقوناته في عالم الفن.. ولدت في الإسكندرية، 14 يونيو 1940 لأسرة ذات أصول شرسكية، فجدتها الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل».

أهم أعمال زبيدة ثروت

وتابع التقرير: «على شاطئ الإسكندرية، رسمت الأمواج ملامحها الجذابة فظهرت على أغلفة المجلات وشاركت في مسابقة ملكة الجمال، حتى فازت بجائزتها الكبرى وتهافت المنتجون على أسرتها طلبا في دخولها عالم السينما».

وأضاف: «قدمت زبيدة العديد من الأفلام الناجحة، أبرزها يوم من عمري مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، زمان يا حب، الحب الضائع، شمس لا تغيب، في بيتنا رجل».

تزوجت زبيدة ثروت 5 مرات، أولها عام 1960 من ضابط بالبحرية، وكان آخر أزواجها مصفف الشعر اللبناني نعيم، لتظل واحدة من أيقونات الجمال على شاشة السينما في التاريخ، حتى رحلت في ديسمبر عام 2016.