7 معلومات عن زبيدة ثروت: جدها سلطان مصر.. وتركت المحاماة لسبب غريب

تحل اليوم الذكرى الـ83 لميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، والتي تُعد واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية، وحظيت بالعديد من الألقاب منها «ملكة الرومانسية»، «قطة السينما»، حيث ولدت في 14 يونيو عام 1940.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة زبيدة ثروت كما يلي:

كانت من الأسرة المالكة وجدها سلطان مصر

1- ولدت لعائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية ووالدها كان ضابطًا بينما كانت والدتها حفيدة السلطان حسين كامل بن الخديوي إسماعيل بن ابراهيم باشا بن محمد علي باشا، وتعتبر من النبلاء وأخفت ذلك عن زملائها حتى لا تتعرض لمضايقات خاصة في فترة ما بعد ثورة يوليو وتمت تسميتها على اسم جدتها وجدتها النبيلة زبيدة حسين كامل كريمة السلطان حسين كامل سلطان مصر.

2- بدأت حياتها «محامية» تحت التمرين بعد دراستها بكلية الحقوق، ولكن جمالها الآخاذ حوّل المكتب إلى ملتقى للمعجبين بصاحبة «أجمل عيون» عرفتها البشرية الأمر الذي جعلها تترك هذه المهنة للأبد.

3- فازت زبيدة ثروت بلقب أجمل مراهقة في الخمسينيات.

4- اتجهت إلى عالم الفن عام 1956 بدور ثانوي من خلال فيلم «دليلة» أمام عبدالحليم حافظ، وشادية، لتخطف الصغيرة الأنظار، وقدمت العديد من الأفلام الهامة.

2-أكثر فيلم قريب لقلبها كان فيلم «يوم من عمري» مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وأغنية «بأمر الحب» التي غناها لها عبدالحليم حافظ في الفيلم كانت من قلبه نظرًا لأنه كان يحبها.

4-تقدم لخطبتها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وتحدث مع والدها أثناء تصوير فيلم «يوم من عمري» ولكنه رفض يزوج ابنته لمغنواتي ولم يستطيع عبدالحليم أن يبوح له بحبه وعرفت ذلك بعد زواجها.

اعتزلت الفن وأصيبت بالسرطان

5- اعتزلت الفن في أواخر السبعينات بعد تقديم مسرحية «عائلة سعيدة جدًا».

6- اكتشفت اصابتها بالسرطان بسبب التدخين وتدهورت حالتها الصحية فجأة وعانت من المرض وأصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية.

7- توفيت زبيدة ثروت عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، في 13 ديسمبر 2016.