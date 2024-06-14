باحث سياسي: مساعي واشنطن لإنهاء حرب غزة مجرد ورقة ضغط على الفلسطينيين

قال الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا زيد تيم، إن أمريكا تسعى بكل السبل للضغط على الفلسطينيين والمقاومة لقبول المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار، مع العلم أن الرئاسة الفلسطينية والفصائل رحبوا بالمقترح، عدا بعض الأمور التي تحتاج لتوضيح.

«تيم»: لم نسمع موافقة حكومة نتنياهو صراحة على مقترح بايدن

وتابع «تيم»، خلال مداخلة له عبر «زووم» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنَّه مع زعم الإدارة الأمريكية أن «نتنياهو» وحكومته وافقوا على مقترح «بايدن» لوقف إطلاق النار، إلا أننا لا نسمع هذه الموافقة بشكل واضح من نتنياهو وحكومته هذه الموافقة، مشككاً في هذه الموافقة التي ربما تخفي محاولات من واشنطن للضغط على الفلسطينيين للموافقة على مقترحهم أو استكمال حرب الإبادة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد شعب فلسطين.

بايدن يرغب في إنهاء الحرب على حساب الفلسطينيين

ويرى أن بايدن يحاول بكل ما أوتي من قوة إنهاء الحرب ولكن على حساب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصلحة الشعب الفلسطيني الرئيسية والأساسية في وقف إطلاق النار الآن، قائلاً: «وأنا أتحدث معكم الآن تضرب رفح الفلسطينية.. رفح تهدم شيئا فشيئا وتضرب هنا وهناك، وجيش إسرائيل يرتكب مجازر يندى لها جبين الإنسانية».