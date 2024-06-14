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المرصد الأورومتوسطي: وثقنا 33 شهادة جديدة بشأن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
12:16 م | الجمعة 14 يونيو 2024
اعتقال الفلسطينيين - أرشيفية

اعتقال الفلسطينيين - أرشيفية

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط، أن المرصد وثق 33 شهادة جديدة بشأن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن إسرائيل تمنع اللجنة المعنية بالتحقيق في الجرائم بالأراضي المحتلة من ممارسة مهامها، وانحياز الولايات المتحدة للمشروع الإسرائيلي يعكس تواطؤها في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

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