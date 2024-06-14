9 خدمات مميزة تقدمها محفظة بنك مصر.. اعرف أقصى للمعاملات اليومية

يقدم بنك مصر خدمات مميزة، من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet التي يمكن استخراجها من أي فرع من فروع البنك، عن طريق ملء استمارة طلب الاشتراك في خدمة محفظة بنك مصر، وأن يمكن للعميل استخراج المحفظة بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية ورقم هاتفك المحمول.

خدمات محفظة بنك مصر

بحسب المعلن على المنصة الرسمية الإلكترونية الصادرة عن بنك مصر، فإن محفظة بنك مصر، تتيح مجموعة من الخدمات، وهي كالتالي:

- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9 آلاف ماكينة صراف آلي في مصر.

- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

- دفع فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

- دفع فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

- دفع فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

- اشتراكات النقابات والأندية.

- دفع تذاكر الطيران.

خطوات الإيداع النقدي من خلال منافذ فوري

- إعطاء رقم الهاتف المسجل عليه المحفظة لعامل بالمنفذ الذي يوفر خدمات فوري.

- توضيح المبلغ المراد إيداعه بالمحفظة للعامل.

حدود استخدام محفظة بنك مصر BM Wallet

- الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.