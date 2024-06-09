وظائف بنك مصر لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، حاجته لشغل وظائف خالية في فروعه المختلفة في وظائف IT وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل مناسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وتوفر لهم مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر في إعلانه تلك الوظائف التفاصيل الخاصة بها، لذا نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم وفق ما أعلنه البنك كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- تطوير وتنفيذ استراتيجية إطار شامل لإدارة التغيير لقسم تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع الأهداف والغايات التنظيمية.

- تحديد وتوثيق وتحسين سياسات وإجراءات وسير العمل لإدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر لضمان الاتساق والفعالية في إدارة تغييرات تكنولوجيا المعلومات.

- تسهيل الاجتماعات لمراجعة وتقييم التغييرات المقترحة في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تقييم التأثيرات والمخاطر والتبعيات المحتملة، وتقديم توصيات للموافقة أو الرفض.

- إدارة العملية الشاملة لتقديم طلبات تغيير تكنولوجيا المعلومات ومراجعتها والموافقة عليها وتنفيذها، مما يضمن الالتزام بإجراءات إدارة التغيير والجداول الزمنية المعمول بها.

- التواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة على جميع مستويات المنظمة لضمان الوعي والفهم والدعم للتغييرات المقترحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك توفير تحديثات وتقارير منتظمة حول أنشطة إدارة التغيير.

- تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بتغييرات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إجراء تقييمات الأثر، وتطوير استراتيجيات تخفيف المخاطر، وتنفيذ الضوابط لتقليل انقطاع الخدمات.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

- أنّ يكون المتقدم للوظائف لديه سجل حافل من النجاح في قيادة وإدارة مبادرات التغيير، بدءًا من التخطيط والتنفيذ وحتى المراقبة والتقييم، مع التركيز القوي على تحقيق النتائج ودفع التحسين المستمر.

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة التغيير في تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة المشاريع، أو الأدوار ذات الصلة، مع فهم قوي لمبادئ إدارة التغيير والمنهجيات والأطر.

- أن يكون لديه مهارات تواصل استثنائية، شفهية وكتابية، مع القدرة على نقل المعلومات المعقدة بوضوح ودقة إلى جماهير متنوعة.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة.

- أن يكون لديه شهادات ذات الصلة (على سبيل المثال ITIL).

وعلى الراغبين في التقديم الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.