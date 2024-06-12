تفاصيل وظائف بنك مصر للشباب.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة بمصر، إذ يحرص باستمرار على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر، التفاصيل كافة الخاصة بالوظائف، ونستعرض من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وكيفية التقديم في الوظائف ومسؤوليات العمل، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- إنشاء خريطة طريق للمنتج وتحديد الرؤية لفريق العمل، على أنّ تكون الخريطة مدفوعة بالاستراتيجية الشاملة.

- بناء علاقات وثيقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان توافق جهود الفريق مع الاستراتيجية الشاملة.

- العمل بشكل وثيق مع الفريق لضمان ترجمة قيمة العمل وتعليقات المستخدم إلى وظائف جديدة عند الحاجة.

- وضع رؤية للمنتج ومتطلبات المنتج التفصيلية، والتأكد من أنها كاملة ومتكاملة ومتسقة.

- اقتراح نطاق MVPs/ الإصدارات مع الأخذ في الاعتبار قيود الموارد الحالية والتطوير المستمر للمنتج.

- التشاور بشأن جميع القرارات الرئيسية

- وضع خطة الإصدار وتراكم المنتجات.

- التأكد من أن الفريق يفهم المتطلبات بشكل صحيح.

- إدارة تبعيات التسليم على الفرق الأخرى من خلال المشاركة في مزامنة أمر الشراء والاحتفالات الأخرى المشتركة بين الفرق.

- توفير مدخلات وإعطاء منظور المنتج بشأن أي مخاطر وتبعيات على وظائف التحكم.

- يكون مسؤولًا عن تنسيق وإعداد المنتجات بمجرد حصوله على المتطلبات من العملاء.

- مراقبة المنتج ومؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية.

- المشاركة في مراجعات أعضاء الفريق مع قادة الفصول الخاصة بهم.

المؤهلات المطلوبة

- أنّ يكون المتقدم لديه مهارات تواصل عالية مع الآخرين.

- أنّ يكون قائدا قويا ولاعب فريق.

- أنّ يكون متعاونا ويتمتع بالشفافية والثقة.

- إدارة المنتج وفهم التكنولوجيا بشكل عميق لإدارة المنتج عبر دورة الحياة.

- القدرة على إنشاء عروض مقنعة تجاه العملاء.

- أنّ يكون لديه إحساس جيد بالمفاهيم والعمليات التقنية.

الشروط المطلوبة

- أنّ يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة بين 2 و4 سنوات.

- أنّ يكون لديه معرفة متعمقة بعمليات ومبادئ البنك.

- القدرة على الموازنة بين الأولويات المتضاربة والتفاوض بشأن الأعمال المتراكمة مع المهندسين والقيادة.

- القدرة على التأثير على فرق متعددة الوظائف دون سلطة رسمية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.