إسرائيل ترفض عبور الأدوية و3 آلاف طفل يواجهون الموت جوعا.. ماذا يحدث في غزة؟

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إنه رغم تفاقم الأوضاع الإنسانية وازدياد الأوضاع كارثية داخل قطاع غزة، ما تزال إسرائيل تواصل العراقيل التي تفرضها على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات لغزة

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء: «نتحدث اليوم عن دخول عدد ضئيل من الشاحنات التي لا تكفي ولو جزء صغير من سكان القطاع، إذ سمحت سلطات الاحتلال اليوم بدخول ما يقرب من 19 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية».

وتابع: «سلطات الاحتلال رفضت شاحنة أدوية مرة أخرى، عادت إلى معبر رفح، في حين أن السلطات المصرية، قد وجهت نحو منفذ كرم أبو سالم ما يقرب من 100 شاحنة، تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية دعما ومساندة إلى الأشقاء في قطاع غزة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم».

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية»: «نتحدث عن وضع كارثي آخر وفقا للتقارير الأممية التي تشير في هذا الصدد أن الأطفال في غزة على شفا حفرة من الموت نتيجة سوء التغذية، وآخر تصريح صدر عن منظمة يونسيف في قطاع غزة أن 9 أطفال من كل 10 أصبحوا يعانون من سوء التغذية، وأن أكثر من 3 آلاف طفل أصبحوا يواجهون شبح الموت».