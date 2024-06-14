بعد شبين القناطر.. غلق حمامي سباحة بشبرا الخيمة لعدم الالتزام بالضوابط

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، قرارًا بإغلاق حمامي سباحة بشبرا الخيمة، لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالأمان.

المديرية واصلت عملها وأصدرت قرارها من خلال لجنة برئاسة الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور حازم الروبي رئيس اللجنة الفنية لتقييم الأمان بحمامات السباحة بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ، ومحسن محمد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، وهاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعيسى محمد عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

إغلاق حمام سباحة مركز شباب منطى بشبرا الخيمة

وأسفرت أعمال لجنة المتابعة عن إصدار قرارا بإغلاق حمامي سباحة مركز شباب منطى، ومركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة.

وفي وقت سابق، اتخذت اللجنة قرارًا بإغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر ليصبح إجمالي الحمامات المغلقة 3، وذلك لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ووجهت اللجنة في تقرير، بعض الملاحظات الفنية والإدارية لـ حمامات سباحة أخرى، مشددة على ضرورة تلافيها في أقرب وقت، وإلا التوصية بإغلاقها، لحين الالتزام بالضوابط الواردة وتوفير عوامل الأمن والسلامة وتنفيذ المعايير اللازمة للتشغيل.

الالتزام بالضوابط والمعايير

تأتي تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتشغيل وتوافر عوامل الأمن والسلامة وتنفيذ الكود المصري لتشغيل حمامات السباحة والصادر من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تولي اهتماما كبيرا بملف حمامات السباحة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبإشراف مباشر من الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة خاصة خلال فصل الصيف والإجازات والأعياد الرسمية، نظرًا للإقبال الشديد خلال تلك الفترة، وذلك حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين.