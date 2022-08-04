لجان لمتابعة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية في القليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمديرية لمناقشة جدول الأعمال الشهري.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال الاجتماع، الشكر إلى مديري الإدارات، لما يبذلونه من جهد للنهوض بمنظومة عمل الشباب والرياضة في المحافظة.

تذليل معوقات العمل بمراكز الشباب

كما كلف «الصبروط» مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة تسديد المديونيات الخاصة بالملاعب، وتشكيل لجان لمتابعة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية، سواء إنشاء الوزارة أو بنظام الطرح الاستثماري، والعمل على تذليل المعوقات والمشكلات التي تصاحب العمل.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة تكثيف المتابعات اليومية لمراكز الشباب والهيئات، للوقوف على سير العمل، وأيضاً متابعة مبادرتي «علم ابنك الرسم»، و«بلدنا أحلى»، من مديري إدارات الشباب والطلائع ومديري الإدارات الفرعية.

لجان لاستلام مشروعات الطرح الاستثماري

وكلف «الصبروط» أيضاً، خلال الاجتماع، مدير الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة لاستلام مشروعات الطرح الاستثماري، على أن تكون اللجنة مشكلة من عضو الإدارة الهندسية، ومدير الإدارة الفرعية، ومدير المركز، ورئيس مجلس إدارة المركز، وتكون مهمة اللجنة تسليم المساحة التي تم الموافقة على طرحها وفقاً للحدود والأبعاد المذكورة في كراسة الشروط والرسومات الهندسية، وأيضاً سرعة الانتهاء من الرخص الخاصه بإنشاء المقرات للمراكز المدرجة بالخطة الإضافية والاستثمارية.

واختتم «الصبروط» بالتوجيه بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، يوم 30 أغسطس الجاري، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية ومديري الإدارات الفنية ووكيلي المديرية للشباب والرياضة.