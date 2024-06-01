«شباب القليوبية» تشكل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في حمامات السباحة

شكل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة برئاسة هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعضوية عيسى محمد وأيمن عباس من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من حمامات السباحة بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب الخانكة.

لجنة لمتابعة حمامات السباحة

وشملت المتابعة حمامات السباحة بمركز شباب الأمل، ومركز شباب كفر عبيان، ونادي الخانكة الرياضي، ومركز شباب مدينة الخانكة، ومركز شباب 23 يوليو، ومركز شباب الخصوص.

وتهدف المتابعة الميدانية التي تجريها الشباب والرياضة إلى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وتقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين، والتشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين، والتعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي، وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما شملت المتابعة التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين ، و الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن.