«القاهرة الإخبارية»: تراجع جديد في شعبية نتنياهو مقابل جانتس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشارع، تتراجع بعد 7 أكتوبر حتى الآن، وفي الأيام الأخيرة كان هناك تقليص الفارق بينه وبين بيني جانتس، وهذه المرة لصالح نتنياهو.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه رغم أن «جانتس» ما زال يحافظ على التصدر وسباق «نتنياهو»، إلا أن الفروقات في النسب باتت تتقلص، ولربما استقالة «جانتس» من كابينيت الحرب، وعدم ثقة الشارع الإسرائيلي فيه، الذي يرى البعض منه أنه كان قد تنصل من مسؤوليته، ولم يستطيع إقناع كابينيت الحرب في الوصول إلى صفقة تبادل، كما أن عوائل المحتجزين حاولوا مرارا وتكرارا، إقناعه بتأجيل هذه الاستقالة لكن بطبيعة الحال استقال.

ولفتت إلى أن هذا استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم، يتحدث أن 41% من الإسرائيليين، يرون أن «جانتس» مناسب أكثر لإدارة البلاد كرئيسا للوزراء، بينما يرى 34% من الإسرائيليين، أن نتنياهو مناسب لرئاسة الوزراء الإسرائيلي.