عدد الحجاج 2024 يتجاوز المليون مسلم.. تعرف على جهود السعودية لإنجاح موسم الحج

تجاوز عدد الحجاج 2024 في مكة المكرمة اليوم الجمعة، المليون مسلم، الذين يتوافدون لأداء مناسك الحج، فيما تتوقع السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج لـ«بيت الله الحرام» مليوني مسلم هذا العام.

جهود السعودية لاستقبال عدد الحجاج 2024

وبحسب السلطات السعودية، وفق وكالة «واس»، فإن المملكة اتخذت عددا من التدابير والجهود لاستقبال عدد الحجاج 2024 الكبير أهمها محاولات تخفيف من درجات الحرارة، لتجنب حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحر، والتي وصل عددها في موسم الحج الماضي 10 آلاف حاج وخاصة ضربات الشمس التي يعاني منها زوار بيت الله الحرام.

وقامت السلطات السعودية للتخفيف من درجات الحرارة والتي يتوقع المسؤولون أن متوسطتها سيكون 44 درجة مئوية، برش وتغطية الطرق التي يستخدمها عدد الحجاج 2024 الغفير بمادة بيضاء، وهو ما سيقلل من درجة الحرارة بنسبة 20%، وإضافة إلى ذلك مرشات الماء المثبتة، وتوزيع المياه على الحجاج والمظلات.

كما وصل إلى عدد الحجاج 2024، رسائل نصية تطلب منهم شرب أكثر من لترين من الماء يوميا وبانتظام، وحمل المظلات الشمسية بشكل دائم.

جهود السلطات السعودية لإنجاح موسم حج 2024

ووفّرت السلطات السعودية خدمات أمنية وطبية وتموينية لخدمة عدد الحجاج 2024 الغفير والذي قد يتجاوز المليوني مسلم.

كما وفرت عددا كبيرا من وسائل النقل تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة ودون إرهاق، مؤكدةً على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.