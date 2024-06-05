تحذير سعودي من درجات الحرارة أثناء موسم الحج المقبل.. كيف تتصرف؟

مع التغيرات المناخية حول العالم تتأثر درجات الحرارة في مختلف دول العالم، لذا كشف مسؤول سعودي عن تغير درجات الحرارة في موسم الحج الحالي 1445.

تحذير من درجات الحرارة أثناء موسم الحج

وبخصوص درجات الحرارة في موسم الحج هذا العام، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، أيمن بن سالم غلام في مؤتمر صحافي أنّ «المناخ المتوقع لحج هذا العام يشهد ارتفاع معدل درجات الحرارة ويتراوح بين درجة ونصف إلى درجتين عن معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة»، مطالبا بـ«ضرورة توفير كميات مياه كافية تغطي الاستهلاك اليومي مع ارتفاع درجات الحرارة ضرورة نقل الأطعمة في برادات حتى لا تتأثر بدرجات الحرارة العالية».

متوسطات درجات الحرارة أثناء موسم الحج

وستكون متوسطات درجات الحرارة العظمى 44 درجة ورطوبة نسبية 25% معدلات مطرية تقارب الصفر، ويتحرك الحجاج في أماكن مختلفة منها مشعر منى وعرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبته الأخيرة المعروفة بخطبة الوداع والتي أوصى فيها المسلمين بعدة وصايا أبرزها التآخي ودعم بعضهم البعض.

درجات الحرارة أثناء موسم الحج العام الماضي

العام الماضي، أدى 1.8 مليون شخص الحج، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، وحينها وصلت درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية في يوم عرفات، ما أصاب الكثير من الحجاج بالإعياء الشديد، حيث ذكرت السلطات السعودية حينها أنه أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري في الوقت الذي كان عدد الوفيات بين الحجاج العام الماضي 240 شخصاً على الأقل، معظمهم من أندونيسيا.