مع بدء موسم الحج.. حدود المعاملات بالريال السعودي من الـ«كريدت كارد» في 3 بنوك

تسمح البنوك للعملاء المسافرين لأداء مناسك الحج، باستخدام بطاقات الائتمان «Credit Card» بالجنيه المصري؛ لإجراء معاملات الشراء عبر الإنترنت وسحب النقد من ماكينات الصراف الآلي بما يعادلها من الريال السعودي مع خصم عمولة ورسوم إدارية.

وقررت البنوك رفع حدود المعاملات باستخدام بطاقات الائتمان بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي. ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل المعاملات الشهرية باستخدام الكريدت كارد في أكبر 3 بنوك مختلفة، بمناسبة قرب السفر للحج، وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي «CIB».

بنك مصر

- يطلق البنك بطاقات ائتمانية متنوعة لعملائه، حيث تتنوع حدود البطاقات بين المبالغ المتاحة للمشتريات والسحب النقدي.

- بطاقة كلاسيك تتيح لحاملها القيام بمشتريات تصل إلى 3 آلاف جنيه من الريال السعودي وسحب نقدي بحدود 3 آلاف جنيه أيضًا.

- تأتي بطاقة التيتانيوم بحدود مالية تصل إلى 25 ألف جنيه للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

- يمكن لحامل بطاقة وورلد إيليت القيام بمشتريات بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه وسحب نقدي بحدود 6 آلاف جنيه.

- إن بطاقات البنك مصممة لتلبي احتياجات العملاء المختلفة وتوفر لهم الراحة والأمان في استخدام البطاقات الائتمانية.

البنك الأهلي المصري

أعلن الأهلي المصري عن تحديث حدود البطاقات الائتمانية لعملائه، حيث تبلغ حدود بطاقات الفيزا كلاسيك وماستركارد إستاندرد وماستركارد مصر للطيران ما يعادل 25 ألف جنيه للمشتريات و2.5 ألف جنيه للسحب النقدي شهريا.وتم تحديث حدود بطاقات الفيزا الذهبية وماستركارد تيتانيوم لتصل إلى 37.5 ألف جنيه للمشتريات و3.5 ألف جنيه للسحب النقدي شهريا.

أما بالنسبة لبطاقات الفيزا بلاتينوم وماستركارد بلاتينوم وماستركارد UEFA Champions League، فقد تم رفع حدودها لتصل إلى 100 ألف جنيه للمشتريات و7.5 آلاف جنيه للسحب النقدي شهريا.

وفيما يتعلق ببطاقات ماستركارد ورلد وورلد إيليت، وفيزا Signature، تم تحديث الحدود لتصل إلى 160 ألف جنيه للمشتريات و7.5 ألف جنيه للسحب النقدي شهريا. يأتي هذا التحديث ضمن سياسة البنك الدائمة لتوفير خدمات مالية مرنة ومناسبة لاحتياجات العملاء.

البنك التجاري الدولي CIB

- البنك التجاري الدولي CIB هو واحد من أبرز البنوك في مصر ويقدم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه.

- العملاء يمكنهم اختيار بين عدة قطاعات مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم المالية ومستوى دخلهم.

- تتراوح حدود السحب الشهري والمشتريات في كل قطاع ما بين 3،500 جنيه و10،500 جنيه.

- يتمتع العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات التي يقدمها البنك، مما يسهل عليهم تحقيق احتياجاتهم المالية بكل سهولة ويسر.