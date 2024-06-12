ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر منى في موسم الحج 2024 الجمعة المقبلة

يهتم المسلمون بمعرفة موعد توجه ضيوف الرحمن إلى مشعر منى في موسم الحج 2024 في كل أنحاء العالم، لمتابعة الشعائر الدينية وتفاصيل المناسك، خصوصًا الحجاج في السعودية الذين ينتظرون يوم التروية للتبرك بمشعر منى وأداء الشعائر المقدسة.

موعد توجه الحجاج إلى مشعر منى في موسم الحج 2024

يبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غدٍ الجمعة الموافق 8 ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادًا للذهاب في اليوم التاسع إلى صعيد عرفات، تماشيًا مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط توافر خدمات وإجراءات متكاملة من قبل السلطات السعودية في جميع المستويات، بما في ذلك الأمن والصحة والخدمات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشددت السلطات السعودية بعدم السماح لغير الحجاج النظاميين بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ويجب أنّ يكون لدى الحجاج النظاميين بطاقة نسك التي تعتبر وثيقة تعريفية لهم وتحمل بياناتهم وتسمح لهم بالإقامة في مكة المكرمة والتنقل في المشاعر المقدسة طوال فترة الحج، إذ أشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أهمية البطاقة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إليها.

طوق أمني لضمان سلامة الحجاج في مشعر منى

وتم فرض طوق أمني واسع من قبل قوات أمن الحج والجهات المساعدة لضمان سلامة ضيوف الرحمن في موسم الحج 2024 وتسهيل تنقلهم في مناطق المشاعر وفقًا للجداول الزمنية المحددة.