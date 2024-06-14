محافظة الإسكندرية: صور قطع الأشجار تعود لـ3 سنوات لنخيل مصاب بالتسوس

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا حول ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، بشأن قطع أشجار بشارع أبو قير بمنطقة سبورتنج وكليوباترا في حي شرق.

وأكدت المحافظة عدم صحة الأخبار المتداولة وأن الصور المتداولة قديمة، وترجع إلى 3 سنوات، عندما جرى قطع بعض أشجار النخيل المصابة بالتسوس حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم الرد الفوري على الشائعة في حينها.

14 نخلة معمرة مصابة بالتسوس

وأوضحت محافظة الإسكندرية، أن الصور المتداولة كانت لعدد 14 نخلة معمرة مصابة بالتسوس الشديد، قد أقرت حينها لجنة متخصصة تضم خبراء في مجال الزراعة وأساتذة من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بأنّ نخر السوس وصل لدرجة ضرورة قطعها؛ لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

الاهتمام بالتشجير في الإسكندرية

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم قطع أي أشجار، بل جرى زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، فيما وصل إجمالي ما تمت زراعته حتى الآن إلى 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة.

وألمحت المحافظة إلى أنّها أطلقت عدة مبادرات منها مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»؛ لتحفيز الأحياء والإدارة المركزية لتجميل المدينة للاهتمام بالحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، بخلاف ما تم من تطوير لحدائق قصر المنتزه.

وناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.