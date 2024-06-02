أعلن الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية التي تأتي بعد يومين، وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، إن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من الثلاثاء 4 يونيو 2024.

مدة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

وتكون مدة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية لمدة 15 يومًا من تاريخ فتح باب التسجيل.

ويكون طريقة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 عبر ولي الأمر، إذ يحق تقديم التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وفق القرارات الوزارية المنظمة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، بنسبة نجاح أعلى الماضي 3%.