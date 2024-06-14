مصروفات وبرامج جامعة سمنود التكنولوجية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية 

تُقدم الجامعات التكنولوجية فرصة جيدة لطلاب الدبلومات الفنية، للحصول على مؤهل دراسي يمكنهم من العمل في مختلف الشركات والمصانع المتخصصة، لذا تستعد جامعة سمنود التكنولوجية لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي مصروفات وبرامج الجامعة لعام 2024.

مصروفات جامعة سمنود التكنولوجية

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة: 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

برامج جامعة سمنود التكنولوجية 2024

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

- تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

تخصصات التعليم التكنولوجي

وفي سياق متصل، أكدت الجامعة في تقرير لها، حرصها على تنظيم زيارات لطلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية، حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب التعرف على المشروعات القومية الكُبرى وتخصصات التعليم التكنولوجي المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم.

موضحة، أن الزيارات تستهدف أيضاً التعرف على ما تتضمنه كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من إنشاءات ومعامل وورش وبرامج دراسية مختلفة.

وأوضحت الجامعة، أن نظام التعليم التكنولوجي قائم على مجموعة من المعارف والسلوك والمهارات، وهو مسار تعليمي جديد ومختلف عن المسار التقليدي، مؤكدة أن هذا النظام يشارك فيه الخبراء المختصين بالصناعة ورجال الأعمال من أجل تحديد مواصفات الخريج المطلوب لسوق العمل.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة سنمود

- بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية و3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد حديثة و3 صور منها.

- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 صور بطاقة ولي أمر الطالب.

- نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

- عدد 8 صور شخصية.

- يتوجه الطالب لاستلام خطاب معتمد من الجامعة بتوريد المصروفات المقررة.، ويحتوي على بيانات الطالب وقيمة المصروفات، ويقوم بتسدديها في أحد فروع البنك الأهلي المصري.

- استمارة الالتحاق بالكلية بعد استيفاء الطالب للبيانات المطلوبة.